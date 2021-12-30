Более 42 тыс. жалоб поступило в Роскомнадзор по теме персональных данных в 2021 году

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Роскомнадзор в 2021 году получил более 42 тыс. жалоб, связанных с персональными данными. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В 2021 году в РКН поступило 42 464 жалоб и обращений по теме персональных данных. Чаще всего обращения были связаны с необходимостью разъяснений законодательства и жалобами на незаконные действия операторов персональных данных", - отметили в пресс-службе.

Чаще всего граждане жаловались на передачу персональных данных кредитными организациями без согласия субъекта персональных данных, на обработку персональных данных коллекторскими агентствами при отсутствии правовых оснований, а также на незаконное размещение и обработку персональных данных в интернете.

"По всем жалобам проводятся проверки, запрашивается информация у операторов данных и направляется ответ, при этом доля повторных обращений составляет менее 1%", - сообщили в РКН.

По данным пресс-службы, по выявленным нарушениям в области персональных данных было составлено более 200 протоколов о привлечении к административной ответственности, наложено штрафов на 40 млн 217 тыс. рублей.