Алтайскому краю выделили более 2 млрд рублей из федерального бюджета на ремонт 43 школ

БАРНАУЛ, 30 декабря. /ТАСС/. Алтайскому краю выделили из федерального бюджета субсидию в размере более 2 млрд рублей на капитальный ремонт 43 школ, в том числе 34 сельских. Об этом в четверг сообщила пресс-служба министерства образования и науки региона.

"Алтайскому краю выделено более 2 млрд рублей из федерального бюджета на капитальный ремонт школ. Под программу реновации в ближайшие два года попадут 43 учебных заведения, в том числе - 34 сельских", - говорится в сообщении.

В 2022 году планируется отремонтировать 33 школы, в том числе 24 - в селах. Еще в 10 сельских школах проведут реновацию в 2023 году. Одним из условий реновации российских школ является участие учеников и родителей в обновлении образовательной среды. Предполагается, что они смогут предлагать дизайн-проекты и контролировать процесс ремонта.

Председатель комитета по бюджетной, налоговой, экономической политике и имущественным отношениям алтайского заксобрания Антон Васильев сообщил журналистам, что "у края есть потребность в ремонте большего числа учреждений - около 400-500".

Всего в Алтайском крае более 1 тыс. школ, в них учатся около 275 тыс. детей.