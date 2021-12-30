Россияне назвали любимые шахматные партии в кино

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Россияне среди любимых шахматных партий в кино назвали игру между Шерлоком Холмсом и Мориарти (21%), Д'Артаньяном и кардиналом Ришелье (15%), а также партию Рона Уизли в первой части "Гарри Поттера" (14%). Это следует из исследования Skillbox и ResearchMe, приуроченного к прошедшему в Дубае Чемпионату Мира по шахматам (имеется в распоряжении ТАСС).

Отмечается, что, согласно полученным данным, 61% россиян умеет играть в шахматы. "Из всех опрошенных мужчин 80% уверены, что обладают навыками для игры, тогда как среди всех опрошенных женщин с таким утверждением согласились только 40%", - говорится в исследовании. При этом треть россиян начала играть в шахматы благодаря друзьям и родственникам, 21% - после просмотра фильмов и сериалов.

Более половины опрошенных (57%) смогли назвать имена известных гроссмейстеров, среди них Гарри Каспаров (41%), Анатолий Карпов (34%), Михаил Ботвинник (5%), Бобби Фишер (5%), Александр Алехин (4%), Ян Непомнящий (4%).

Согласно результатам исследования, 58% считают, что обучение игре возможно в любом возрасте, 28% считают, что следует обучаться в возрасте от шести до 11 лет. При этом 72% хотели бы приобрести или подтянуть игровой навык, 40% из них выступают за очное обучение с преподавателем, 31% - за обучение в онлайн, 19% - за смешанный формат.

Среди позитивных свойств шахмат респонденты назвали развитие логики и мышления, усидчивости и концентрации на одной задаче, тренировку психологической устойчивости и эмоционального интеллекта. 38% готовы посвящать игре и обучению в шахматы более 1-2 дней в неделю, 33% - готовы играть несколько раз в месяц, 17% - не более одного часа в день, 12% готовы уделять игре в шахматы до трех часов в день.

Об исследовании

Исследование проводилось образовательной платформой Skillbox и аналитическим агентством ResearchMe среди более 1 тыс. респондентов по всей России от 18 до 55 лет.