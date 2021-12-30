Эксперт призвал планирующих выезжать за рубеж предварительно привиться от ковида

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Поездки за рубеж во время новогодних праздников из-за активного распространения нового штамма коронавируса "омикрон" лучше отложить. Но если отменить их нельзя, то предварительно следует вакцинироваться от ковида, сообщил в четверг журналистам главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России профессор Владимир Чуланов.

"В связи с активным распространением в разных странах мира нового штамма "омикрон" желательно не планировать на праздники зарубежные поездки, а если поездка уже запланирована, то предварительно сделать прививку и тщательно соблюдать общие меры профилактики во время путешествия. Наиболее эффективный способ защиты от COVID-19 в настоящее время - это вакцинация. Во многих исследованиях было показано, что вакцина не только защищает от развития тяжелого течения инфекции у привитого человека, но и снижает риск возникновения заболевания у непривитого по каким-либо причинам человека", - сказал он.

Эксперт рекомендует всем, кто еще не привился от коронавируса и не имеет противопоказаний, сделать это в самое ближайшее время. "Тем людям, кто переболел коронавирусной инфекцией или привился более шести месяцев назад, нужно пройти первичную или повторную вакцинацию", - добавил Чуланов.

"Сейчас стала доступной для применения у детей старше 12 лет вакцина "Гам-Ковид-Вак-М", которая доказала свою эффективность и безопасность для детей этого возраста в ходе проведения клинических исследований. В первую очередь вакцина необходима детям с хроническими заболеваниями или ослабленной иммунной системой. Также сейчас важно продолжить соблюдать общие меры профилактики - носить маски в общественных местах, соблюдать дистанцию 1,5 - 2 м, избегать мест массового скопления людей особенно в закрытых помещениях. Особенно важно в период новогодних праздников - соблюдение защитных мер при посещении пожилых непривитых родственников, именно они находятся в группе максимального риска тяжелого течения болезни и летальных исходов", - заключил инфекционист.