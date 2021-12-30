В Нью-Йорке выявили 67 тыс. случаев ковида за сутки

ВАШИНГТОН, 30 декабря. /ТАСС/. Новый антирекорд по заболеваемости COVID-19 зарегистрирован в штате Нью-Йорк - около 67 тыс. случаев выявлено за сутки, что на 64% выше аналогичного показателя предшествующего дня. Об этом со ссылкой на сделанное в среду заявление губернатора штата Кэти Хокул сообщила газета The Hill .

Хокул призвала жителей штата к активизации усилий по противодействию распространению COVID-19 - использованию индивидуальных средств защиты, вакцинации и ревакцинации с учетом ожидаемого в январе дальнейшего роста заболеваемости. Из более 362 500 проверочных тестов на ковид, сделанных в штате за предшествующие сутки, 18,5% дали положительный результат, сообщила она.

"Чрезвычайно важно, чтобы по мере нашего приближения к Новому году мы не позволяли себе потерять бдительность в нашей борьбе с пандемией, - приводит издание слова губернатора. - Давайте дадим новогоднее обещание - оставить COVID-19 в прошлом".

Власти штата сообщили о росте случаев госпитализации с диагнозом COVID-19 на 10% (до примерно 6,7 тыс. случаев) за предшествующие сутки и о 97 летальных исходах, вызванных осложнениями от COVID-19, что также является рекордно высоким показателем за последние несколько месяцев. С учетом наметившейся тенденции к усилению пандемии Хокул призвала руководителей служб и ведомств штата "готовиться к росту заболеваемости в январе".

"Мы знаем, что он грядет. Было бы наивным думать, что этого не произойдет, - цитирует "Хилл" слова губернатора. - Мы действительно думаем, что будет рост заболеваемости и он продолжится".

Во вторник Университет Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, зафиксировал в стране рекордный суточный прирост случаев заражения коронавирусом с начала пандемии в США - более 512,5 тыс.