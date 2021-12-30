Захарова: посольство РФ в Минске контролирует ситуацию с россиянином Дудниковым

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Посольство России в Белоруссии контролирует ситуацию с осужденным россиянином Егором Дудниковым и находится в контакте с его адвокатом и семьей. Об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Посольство России в Белоруссии держит ситуацию вокруг российского гражданина на контроле и находится в постоянном контакте с адвокатом Егора Дудникова и его родственниками, - сказала она. - В случае нарушения его процессуальных прав посольством будут приняты необходимые меры в рамках имеющихся полномочий".