В Карелии открыли дорогу, которая обеспечит круглогодичную связь с островом Кижи

ПЕТРОЗАВОДСК, 30 декабря. /ТАСС/. Строительство дороги Великая Губа - Оятевщина, ведущей на остров Кижи, завершилось в Медвежьегорском районе Карелии. Новая трасса длиной 31,3 км открыла практически полностью сухопутный путь к острову и значительно упростит его посещение в период закрытой навигации, сообщили в четверг в пресс-службе правительства республики.

"В Медвежьегорском районе открыта новая автомобильная дорога Великая Губа - Оятевщина. Двухполосная асфальтобетонная магистраль ведет к главной достопримечательности Карелии музею-заповеднику "Кижи". 31,3 км трассы построены в соответствии с современными техническими требованиями, через реку Маткозерка возведен железобетонный мост", - говорится в сообщении.

От берега Онежского озера в деревне Оятвщина, куда приводит новая трасса, Кижи отделяет 800-метровый пролив. Преодолеть его можно будет на судне на воздушной подушке. Музей-заповедник "Кижи" для удобства посетителей также открыл здесь информационно-туристский центр, где можно узнать информацию об острове, купить билеты, выпить чай и купить сувениры. Он будет работать ежедневно.

"Дорога пришла к нашему замечательному острову Кижи, к Кижскому погосту. Для наших гостей, в первую очередь, жителей Карелии, появилась возможность добраться до острова гораздо проще - Кижи становятся ближе", - приводит пресс-служба слова директора музея Елены Богдановой.

Помимо новой дороги, в Карелии также привели к нормативному состоянию 39 км региональной трассы Медвежьегорск - Толвуя - Великая Губа. Полностью ее отремонтируют до 2023 года, что создаст единый 140-километровый сухопутных туристический маршрут до музея-заповедника Кижи с Кижским погостом, внесенным в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

"Давайте не забывать, что это еще и территория Заонежья, и мы ее будем развивать в комплексе. В частности, планируется создание этнопарка, посвященного русской культуре, ведь Заонежье и Кижи - это и родина русских былин", - приводит пресс-служба слова главы Карелии Артура Парфенчиков.