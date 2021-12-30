В ОП надеются, что Госдума учтет идеи палаты для доработки проекта о ковид-сертификатах

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Секретарь Общественной палаты (ОП) РФ Лидия Михеева выразила надежду, что Госдума учтет предложения палаты при доработке законопроекта о введении ковид-сертификатов в общественных местах, который был принят в первом чтении 16 декабря.

"Мы представили ряд предложений [для доработки законопроекта], в том числе по медотводам для некоторых групп граждан. Предложения по учету интересов социально незащищенных групп населения. Все это отражено в нашем объемном документе. Я думаю, что нам удастся на площадке Госдумы не просто огласить эти предложения, но и добиться того, чтобы эти предложения были учтены там, где это возможно", - сказала Михеева ТАСС.

Она напомнила, что нулевое чтение этого законопроекта в палате вызвало "очень большой общественный резонанс". "Мы посчитали свои долгом стать площадкой, чтобы дать высказаться всем, кто хотел бы выразить свое отношение к проблеме. В Общественную палату обратилось огромное количество граждан: мы получили около 40 тыс. разных писем, хотя в среднем в год мы получаем 15-17 тыс. обращений. Кроме того, мы организовали горячую линию, на которую поступило более 700 звонков", - отметила секретарь ОП.

По ее словам, палата постаралась "не только дать всем слово на этих чтениях, но еще и отразить эти позиции в итоговом документе по законопроекту".

"Все опасения, волнения, тревоги, которые высказали граждане, мы в итоговом документе отразили. И связаны эти опасения были в основном с механизмом реализации задуманного документа. Большое количество вопросов было связано с технологией формирования и предъявления соответствующего сертификата. Многих граждан беспокоила технологическая недоступность или сложности при предъявлении или при распечатке таких документов на бумажных носителях", - уточнила Михеева.

Она добавила, что к законопроекту о введении ковид-сертификатов на транспорте, который был снят с рассмотрения Госдумы, члены палаты и эксперты в сфере транспорта высказывали наибольшее количество вопросов. "Они говорили, что механизм, который в нем содержится, не до конца продуман и неудобен для людей. Поэтому мы постарались отразить эти соображения в нашей резолюции", - сказала секретарь палаты.

Вакцинация и просвещение

Говоря о ситуации с вакцинацией в стране, Михеева подчеркнула, что в ОП "не делят граждан на привитых или непривитых, на тех, кто за или против вакцинации". "Считаю необходимым организовать диалог между всеми, кто сейчас участвует в общественной дискуссии. Прежде всего в основе этого диалога должна быть правдивая информация. Поэтому мы занимались своего рода общественным просвещением", - отметила она.

Михеева напомнила, что в 2020 году палата создала специальный портал о вакцинации, а в этом году вместе с региональными палатами реализовала информационные проекты для некоммерческих организаций. "В 2022 году мы планируем усилить это направление с помощью наших партнеров в регионах, с помощью общественных палат субъектов РФ. Будем стараться опровергать мифы. Наши активисты, представляющие медицинское сообщество, возглавляют эту кампанию, в том числе стараются в своих социальных сетях информировать граждан по вопросам иммунизации", - сказала секретарь ОП.

По ее словам, также в этой работе примут участие сотрудники некоммерческих организаций и волонтеры. "Я думаю, что наличие качественной экспертной информации, доступной любому человеку для восприятия, позволит снизить напряженность и тревожность, которая наблюдается в вопросе о вакцинации", - считает Михеева.

Законодательство об иноагентах

Секретарь ОП напомнила, что Общественная палата неоднократно была площадкой для обсуждения законодательства о регулировании деятельности иностранных агентов. По словам Михеевой, закон в этой части нуждается в корректировке, палата "всегда будет местом, где можно и нужно ставить вопросы о деятельности некоммерческого сектора".

"Наша профильная комиссия и другие коллеги считают, что законодательство об иноагентах требует доработки в отношении тех организаций, которые занимаются медицинской, культурной, научной деятельностью, трудятся в социально значимых сферах. Я думаю, что этот голос будет услышан. Сейчас об этом ведут речь также и представители законодательной власти", - сказала она.

Михеева добавила, что трактовка и понятие политической деятельности "могут быть очень разными". "И, разумеется, нам всем хотелось бы большей определенности в этом вопросе", - подчеркнула секретарь Общественной палаты.