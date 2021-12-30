В Москве число пользователей портала "Наш город" превысило 1,8 млн человек

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Всего 150 тыс. жителей Москвы стали пользователями портала "Наш город" в этом году, их общее количество превысило 1,8 млн человек. Об этом ТАСС сообщил в четверг руководитель ГКУ "Новые технологии управления" Александр Пищелко.

"К порталу "Наш город" в 2021 году присоединились 150 тыс. москвичей. Общее количество пользователей превысило 1,8 млн человек. 2021 год стал самым комментируемым за все 10 лет существования проекта "Наш город". Жители обращались на портал более 1,5 млн раз", - сказал Пищелко.

Он пояснил, что на рост числа обращений повлияло сразу несколько факторов: расширение территории работы портала, появление новых доступных тем, а также увеличение количества пользователей. Стать пользователями портала могут те граждане, у кого есть учетная запись на mos.ru. Те, у кого такой учетной записи пока нет, могут нажать кнопку "Зарегистрироваться" на портале, и они автоматически попадут на страницу создания профиля на mos.ru.

Среди новых участников "Нашего города" есть и жители ТиНАО. В 2021 году в четыре раза увеличилось количество пользователей портала из Троицкого и Новомосковского административных округов. Для жителей ТиНАО в 2021 году появилось более 50 новых тем, в общей сложности на данный момент для них доступно более 100 тем, по которым можно оставлять обращения.

"Пользователям портала доступны 225 тем, которые поделены в рамках классификатора на восемь категорий: "Мой двор", "Мой дом", "Моя дорога", "Мой парк", "Государственные учреждения", "Общественный транспорт", "Торговля и реклама" и "Городская территория". Регламентный срок подготовки ответа на портале - восемь рабочих дней. Но, как показывает практика, нередко проблемы решаются даже быстрее: в течение одного-двух рабочих дней", - уточнил Пищелко.

Портал "Наш город" - проект, разработанный для улучшения качества жизни горожан и облика Москвы за счет активного участия самих жителей. Он создан в 2011 году, его курирует ГКУ "Новые технологии управления" совместно с департаментом информационных технологий. За 10 лет с помощью портала удалось решить 5,4 млн проблем.