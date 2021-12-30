Путин подписал закон о переносе на год ввода в эксплуатацию базы статистики преступлений

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, откладывающий до 1 января 2023 года ввод в эксплуатацию государственной автоматизированной системы правовой статистики (ГАС ПС). Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Система должна была заработать с 1 января 2022 года, но документ продлевает на год сроки ее ввода в эксплуатацию и "начала предоставления федеральными государственными органами в органы прокуратуры первичных статистических данных о состоянии преступности, а также размещения Генеральной прокуратурой РФ официальной статистической информации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Как говорится в сопроводительных документах к закону, Генпрокуратура РФ уже провела значительную работу по подготовке к вводу системы в эксплуатацию, но в соответствии с требованиями законодательства в настоящее время все компоненты ГАС ПС переводятся "на современное отечественное программное обеспечение, включенное в единый реестр российских программ". "Данный процесс является технологически трудоемким и длительным, требует отдельного проектирования, затрагивает переработку программного кода. Одновременно с этим требуется обеспечить полную отладку средств интеграции ГАС ПС с ведомственными информационными системами и готовность правоохранительных органов РФ к информационному взаимодействию в новых условиях", - отмечается в документе.