Чаще всего к омбудсмену Москвы в 2021 году обращались с социальными вопросами

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева в 2021 году получила около 5,2 тыс. обращений, которые чаще всего касались социальной тематики, в том числе москвичей интересовали жилищные вопросы и разъяснения по изменению выплаты пенсии.

"В адрес уполномоченного пришло порядка 5,2 тыс. обращений, жалоб, вопросов, связанных с жизнью москвичей. Вопросы абсолютно разные. Конечно, больше всего обращений по вопросам различного социального порядка: разъяснения по изменению выплаты пенсии, по снятию с жилищного учета семей и наоборот - по установке на жилищный учет, по улучшению жилищных условий семей, которые воспитывают детей-инвалидов или инвалидов-колясочников", - сказала ТАСС Потяева.

Она отметила, что значительная часть обращений касалась образования. В частности, жителей столицы волновали конфликтные ситуации в образовательных учреждениях, введение в школах экспресс-тестирования учащихся на коронавирус и устройство детей в дошкольные образовательные организации в Новой Москве. Кроме того, в аппарат уполномоченного поступали обращения по вопросам оказания плановой медицинской помощи и вакцинации.

По ее словам, также пришло большое количество обращений из московских СИЗО, в том числе жалобы на следственные действия, несвоевременное и некачественное оказание медицинской помощи. При этом обращений, связанных с пытками заключенных или подозреваемых в Москве, не поступало.

"Каждое обращение граждан мы, конечно, очень внимательно рассматриваем. У нас работают грамотные юристы. <…> Работаем с органами исполнительной власти, работаем с прокуратурой города, которой я должна выразить слова благодарности, потому что любое обращение уполномоченного вызывает проверку. <…> Если взять в целом, то где-то 58% от всех обращений, которые в наш адрес поступают, рассматриваются с положительным результатом", - добавила Потяева. По другим обращениям либо не усматриваются нарушения прав граждан, либо требуется только правовое просвещение людей, уточнила она.

Планы на 2022 год

"Каждый новый год ставит новые задачи. Нам хотелось бы как можно больше охватить своей помощью, своими профессиональными знаниями москвичей. Например, в этом году в наш адрес очень много обращалось пожилых граждан по поводу мошенников различного рода. <…> Мы уже сейчас приступили к выпуску специального небольшого сборника для всех жителей города Москвы о том, какие формы мошенничества существуют, что нужно сделать, если к вам пришли люди и вы сомневаетесь, что это государственные службы, которые реально хотят оказать вам помощь. Вот по этой теме мы планируем проводить очень много правовых марафонов с пожилыми людьми в онлайн-режиме", - заявила Потяева.

Кроме того, она напомнила, что при уполномоченном работает экспертный молодежный совет, многие участники которого являются волонтерами. Так, в следующем году продолжится активная работа, в том числе с центром "Мосволонтер". Также ребята из совета поднимают вопросы по трудоустройству после получения высшего образования и качеству проживания в общежитиях. Эти темы будут также на контроле у уполномоченного.

"Следственные изоляторы - там, где люди вообще сами не могут защитить свои права, - пожалуй, это вообще приоритетная тема в работе уполномоченного. Поэтому я буду продолжать посещать людей, которые обращаются", - подчеркнула Потяева.

Также во внимании омбудсмена останутся вопросы, связанные с программой реновации в Москве и конфликтными ситуациями в образовательных учреждениях.