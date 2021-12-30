Суд отказал в иске граждан об отмене обязательной вакцинации в Пензенской области

ПЕНЗА, 30 декабря. /ТАСС/. Пензенский областной суд отказал в удовлетворении административного иска трех жителей Пензы об отмене обязательной вакцинации в регионе отдельных категорий граждан, которая была введена в октябре постановлением главного государственного санитарного врача по Пензенской области. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе суда.

"Выслушав лиц, участвующих в деле, заключение прокурора, полагавшего административный иск не подлежащим удовлетворению, допросив свидетеля, изучив материалы дела, суд принял решение об отказе в удовлетворении заявленных требований", - отметили в пресс-службе.

В Пензенской области с 7 октября введена обязательная вакцинация для работников сфер торговли и услуг, общественного питания, транспорта, здравоохранения и образования, ЖКХ, госслужащих. Впоследствии перечень был расширен, в него включили сотрудников промышленных предприятий, работников СМИ, депутатов регионального и муниципального уровня, сотрудников связи и предприятий в сфере растениеводства, животноводства и охоты, строительной сферы. Кроме того, с 17 ноября в Пензенской области введена обязательная вакцинация для граждан в возрасте 60 лет и старше.