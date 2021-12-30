СМИ: на АЭС "Рингхалс" в Швеции остановили третий реактор

СТОКГОЛЬМ, 30 декабря. /ТАСС/. Третий реактор АЭС "Рингхалс", расположенной на западном побережье Швеции, в 65 км к югу от города Гётеборг, остановлен в автоматическом режиме в среду в 18:15 по местному времени (20:15 мск). Как сообщило в четверг шведское информагентство ТТ, причины произошедшего до сих пор устанавливаются.

По сообщению руководства станции, все системы безопасности АЭС работают нормально.

Автоматика уже останавливала третий реактор этой АЭС в июне. Из-за этого реактор не работал до середины сентября.

На АЭС "Рингхалс" приходится 12% от общего объема энерговыработки в Швеции. Первые два реактора станции ранее были выведены из эксплуатации.