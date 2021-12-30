Детский омбудсмен Москвы исполнила мечту девочки о гитаре

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская исполнила мечту 12-летней девочки Ксении из Зеленограда и подарила ребенку гитару.

"Мне посчастливилось поучаствовать в акции "Елка желаний". И сегодня девочка Ксения из многодетной семьи, которая живет в Зеленограде, получила от меня свой долгожданный подарок - гитару. Ничего нет лучше детской радости, и я рада, что получилось исполнить ее мечту", - сказала Ярославская.

Акция "Елка желаний" началась 15 ноября 2021 года и продлится до 28 февраля 2022 года. "Елка желаний" организуется проектом "Мечтай со мной". Желания могут отправлять дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей от трех до 17 лет, дети с ограниченными возможностями здоровья от трех до 17 лет и взрослые от 60 лет. Участие в акции также могут принять дети от трех до 17 лет, проживающие в семьях с доходом ниже прожиточного минимума, дети от трех до 17 лет и взрослые от 60 лет в состоянии здоровья, угрожающем жизни.

Президент РФ Владимир Путин, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, члены правительства и парламентарии активно поддерживают эту акцию. За время существования акции было исполнено более 21 тыс. желаний.