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Новый год и Рождество

Глава СПЧ в рамках "Елки желаний" исполнил мечту мальчика о синтезаторе

Отец Платона Меркурьева признался, что даже не ожидал такого развития событий, и то, что шарик оказался именно на кремлевской елке, для семьи стало настоящим сюрпризом

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Глава Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев принял участие во Всероссийской акции "Елка желаний", подарив четырехлетнему мальчику из Москвы синтезатор. Об этом в четверг сообщается в Telegram-канале СПЧ.

"В день вручения госнаград в Кремле, где глава СПЧ был удостоен ордена Почета, он заодно поучаствовал в "Елке желаний". На выбранном им шарике оказалась просьба четырехлетнего Платона Меркурьева из Москвы - малыш из многодетной семьи военнослужащего мечтал о синтезаторе и наушниках. В канун Нового года Фадеев пригласил его вместе с папой в Администрацию президента РФ и вручил желанный подарок", - говорится в сообщении.

Отец Платона признался, что даже не ожидал такого развития событий, и то, что шарик оказался именно на кремлевской елке, для семьи стало настоящим сюрпризом.

Акция "Елка желаний" началась 15 ноября 2021 года и продлится до 28 февраля 2022 года. Желания могут отправлять дети-сироты и дети от трех до 17 лет, оставшиеся без попечения родителей, дети с ограниченными возможностями здоровья от трех до 17 лет и взрослые от 60 лет. Участие в акции также могут принять дети от трех до 17 лет, проживающие в семьях с доходом ниже прожиточного минимума, дети от трех до 17 лет и взрослые от 60 лет в состоянии здоровья, угрожающем жизни.

Теги
РоссияНовый год и РождествоФадеев, Валерий Александрович
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