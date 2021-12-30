Более 1 млн туристов посетили Кабардино-Балкарию с начала года

НАЛЬЧИК, 30 декабря. /ТАСС/. Туристический поток в Кабардино-Балкарию с начала года превысил 1 млн человек. Об этом сообщил глава республики Казбек Коков на церемонии награждения жителей республики государственными наградами.

"Активно развивается туристическая отрасль, общее количество туристов, посетивших республику, сегодня можем говорить, что превысило 1 млн человек. А мы говорили, что только в 2024 году достигнем этой цифры. Да, есть различные факторы, которые на это повлияли, но мы эффективно использовали возможности", - сказал он.

В октябре сообщалось, что туристический поток в Кабардино-Балкарию по итогам девяти месяцев 2021 года составил 840 тыс. человек, что в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Среди гостей и жителей Кабардино-Балкарии традиционно популярными местами являются Приэльбрусье, Голубые озера, Чегемские водопады и парадром в Чегемском районе, Аушигерские источники и историко-архитектурные комплексы Верхней Балкарии, альплагерь "Безенги".