Опрос: осведомленность россиян о нацпроекте "Образование" выросла до 79%

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Осведомленность среди опрошенных россиян о нацпроекте "Образование" за год выросла с 74% до 79%. Среди самых узнаваемых проектов - цифровая образовательная среда, развитие кружков, повышение квалификации учителей, сообщила пресс-служба АНО "Национальные приоритеты", которая провела опрос на площадке VK в декабре.

"Нацпроект "Образование" входит в топ-5 лидеров по узнаваемости. Если в декабре 2020 года о том, что знают или что-то слышали о реализации национального проекта "Образование", ответили 74% опрошенных, то в декабре 2021 года их доля выросла до 79%, рост составил пять процентных пунктов", - сообщила и.о. руководителя по коммуникационному сопровождению нацпроекта "Образование" Екатерина Тутханян, слова которой приводятся в сообщении.

Самые узнаваемые меры нацпроекта по итогам 2021 года - цифровая образовательная среда, развитие детских кружков и секций, а также предоставление учителям возможностей для непрерывного повышения квалификации. Как сказано в сообщении, об образовательных и воспитательных проектах для школьников знает половина респондентов, самыми узнаваемыми из них стали региональные центры выявления талантов детей на базе "Сириуса", сеть технопарков "Кванториум" и центры цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста". Доля тех, кто знает и слышал о каких-либо образовательных проектах для взрослых за год увеличилась на 11 п.п.

Отмечается, что четверть опрошенных участвовала в волонтерских проектах в течение года, это на 6 п.п. больше, чем годом ранее. А 26% респондентов заявили, что за последний год в стране стало больше волонтеров, 13% считают, что увеличилась доступность качественного образования независимо от места проживания, 9% отметили повышение квалификации учителей, 6% считают, что Россия поднялась в мировом рейтинге качества школьного образования.

Опрос проведен на площадке VK с 4 по 14 декабря, в нем приняли участие 1 600 человек старше 18 лет.

Нацпроект "Образование" направлен на обеспечение возможности самореализации и развития талантов, учащиеся могут бесплатно познакомиться с новыми технологиями в технопарках, принять участие в фестивалях студенческого творчества, а родители - получить помощь в воспитании детей. АНО "Национальные приоритеты" учреждена правительством РФ в ноябре 2019 года для коммуникационного сопровождения нацпроектов.