Опрос: знания о нацпроекте "Здравоохранение" среди россиян за год выросли на 5 п.п.

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Знания россиян о национальном проекте "Здравоохранение" за год выросли на пять процентных пунктов. Об этом свидетельствует опрос, результаты которого представлены пресс-службой АНО "Национальные приоритеты".

Участие в опросе, проводившемся на площадке VK с 4 по 14 декабря, приняли 1 600 человек старше 18 лет.

"Если в декабре 2020 года о том, что знают или что-то слышали о реализации нацпроекта говорили 76% опрошенных, то в декабре 2021 года их доля выросла до 81%, рост на пять процентных пунктов", - отметила руководитель коммуникационного сопровождения нацпроекта "Здравоохранение" Наталья Дарбинян.

Отмечается, что самыми узнаваемыми мерами нацпроекта по итогам 2021 года стали диспансеризация, родовые сертификаты и возможность записаться к врачу онлайн.

Национальные проекты, инициированные президентом России Владимиром Путиным, реализуются с 2019 года. Изначально они были рассчитаны на период до 2024 года, однако впоследствии их продлили еще на шесть лет - до 2030 года.

Нацпроект "Здравоохранение" предусматривает снижение показателей смертности населения, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже раза в год, оптимизацию работы медучреждений.