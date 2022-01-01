Пособия по временной нетрудоспособности с 1 января будут выплачивать автоматически

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Пособия по временной нетрудоспособности, а также единовременное пособие при рождении ребенка будут предоставляться в автоматическом режиме проактивно с субботы, 1 января.

Соответствующее постановление было подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным в ноябре 2021 года. Председатель правительства отмечал, что для получения пособия не потребуется писать заявление, оно будет выдаваться только на основании электронного больничного листа.

Как поясняли в Министерстве труда и социальной защиты РФ, чтобы гражданину не приходилось писать заявления, а выплаты приходили автоматически, меняется порядок взаимодействия работодателя и Фонда социального страхования (ФСС): с 1 января 2022 года закрепляется обязательное формирование листка нетрудоспособности в форме электронного документа - электронный листок нетрудоспособности.

В связи с переходом на электронные больничные работнику не придется приносить работодателю какие-либо документы для получения оплаты больничного листа. Номер больничного будет приходить непосредственно в ФСС для оплаты, а также направляться работодателю. Все медицинские организации должны будут размещать листы в федеральной информационной системе социального страхования.

Кроме того, с 1 января проактивно станет предоставляться единовременное пособие при рождении ребенка на основании сведений единого государственного реестра ЗАГС. ФСС напрямую будет перечислять выплаты россиянам.

О социальном казначействе

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявляла, что проект "Социальное казначейство", направленный на быстрое и адресное предоставление помощи, полноценно заработает с 2025 года, однако 19 федеральных мер поддержки будут предоставляться по принципам соцказначейства уже с 2022 года.

Социальное казначейство - это механизм предоставления мер социальной поддержки, основная цель которого - сделать так, чтобы получать социальную поддержку было просто, по заявлению или даже без него, без сбора справок и документов от гражданина.