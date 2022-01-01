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Размер максимального пособия по безработице вырастет до 12 792 рублей

Соответствующее постановление было подписано председателем правительства Михаилом Мишустиным в ноябре

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Максимальный размер пособия по безработице с 1 января 2022 года увеличится до 12 792 рублей.

Соответствующее постановление было подписано председателем правительства России Михаилом Мишустиным в ноябре 2021 года. Как отмечалось в постановлении, в первые три месяца выплаты пособия по безработице будет составлять 12 792 рубля, в последующие три месяца - 5 тыс. рублей. При этом размер минимального пособия по безработице составит 1 500 рублей.

Размер максимального пособия по безработице в 2021 году составлял 12 130 рублей, что соответствовало минимальному размеру оплаты труда 2020 года.

Ранее в Минтруде сообщали журналистам, что условия предоставления пособия остаются прежними: сразу после регистрации в качестве безработного в первые три месяца гражданин будет получать 75% заработка, но не более 12 792 рублей, а вторые три месяца - 60% заработка, но не более 5 тыс. рублей.

При этом минимальная величина пособия по безработице сохранена на уровне 2021 года. Максимальное пособие назначается гражданам, которые постоянно работали и потеряли трудовой доход. Минимальное же пособие назначается тем гражданам, которые либо прежде не работали по найму, либо не работали длительное время, либо были уволены за виновные действия. 

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Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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