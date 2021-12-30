50 тыс. участников проекта "Больше, чем путешествие" получили бесплатные поездки по РФ

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Свыше 50 тыс. участников конкурсов, организованных президентской платформой "Россия - страна возможностей" (РСВ) и российским обществом "Знание", получили бесплатные поездки по России. Об этом журналистам сообщили в четверг в пресс-службе РСВ.

"Бесплатные поощрительные поездки по России получили 50 617 участников конкурсов и проектов президентской платформы "Россия - страна возможностей" и российского общества "Знание". Программа "Больше, чем путешествие" реализуется Федеральным агентством по делам молодежи, Федеральным агентством по туризму, Министерством науки и высшего образования РФ, платформой "Россия - страна возможностей" и российским обществом "Знание", - подчеркнули в пресс-службе.

Участники проекта "Больше, чем путешествие" - это победители, призеры, финалисты и самые активные конкурсанты 26 конкурсов и проектов платформы "Россия - страна возможностей" и общества "Знание". Путешествия уже стартовали, в 2021 году 5 тыс. участников отправились в поездки по России. Как отметили в пресс-службе, участники отправляются практически из всех регионов России. Наибольшее количество туристов отправятся из Москвы (17 600 человек), Санкт-Петербурга (4 700), Екатеринбурга (1 400), Казани (1 400,) Краснодара (1 600), Нижнего Новгорода (1 100), Ростова-на-Дону (1 300), Владивостока (700) и Новосибирска (1 300).

Программы поездок запланированы по 111 направлениям внутри страны. Из них около 20% включают посещение Москвы. 10% путешествий запланировано в Санкт-Петербург, 6% - в Карелию, 3% - в Калининград, 3% - в Сочи, 3% - в Казань, 2% - во Владивосток. Более 120 групп отправятся в регионы с природными достопримечательностями - на озеро Байкал, на Алтай, Камчатку, Сахалин, в Карелию.

"Проект собрал самых амбициозных, целеустремленных и творческих людей, которые не только могут увидеть нашу страну, но и познакомиться с людьми из других регионов, обменяться опытом и впечатлениями. 50 617 наших участников уже выбрали поездки в рамках проекта "Больше, чем путешествие" и отправятся в туры до сентября 2022 года. 23% всех участников - учащиеся до 18 лет, 43% - молодые люди от 18 до 25 лет. А самому старшему участнику - 90 лет, это финалистка проекта "ТопБЛОГ", заядлая путешественница Евгения Федоровна Семенова", - рассказал заместитель генерального директора АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Агафонов.