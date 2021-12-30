Во Франции 15 стражей порядка пострадали в ходе столкновения с мигрантами

ПАРИЖ, 30 декабря. /ТАСС/. Во время разгона нелегального палаточного лагеря в коммуне Кале на севере Франции в ходе столкновения с большой группой мигрантов пострадали 15 сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщило в четверг в своем Twitter полицейское подразделение Национального союза автономных профсоюзов (UNSA).

"Сегодня утром после ликвидации лагеря [мигрантов] жандармы и семь служащих Республиканских отрядов безопасности [CRS] пострадали", - говорится в сообщении. Позже профсоюз уточнил, что, по предварительным данным, всего пострадали 15 человек, из них 14 госпитализированы с различными травмами. "У одного вывих плеча, еще у одного, вероятно, перелом большой берцовой кости", - говорится в сообщении.

Как уточняет радиостанция France Bleu, инцидент произошел примерно в 10:00 по местному времени (12:00 мск). Изначально вывоз обитателей палаточного лагеря проходил спокойно, однако в зоне посадки эвакуированных в полицейские грузовики произошла серьезная стычка.

Находившиеся на месте 60 полицейских и жандармов сообщили, что около 100 мигрантов напали на них и начали забрасывать булыжниками, которые принесли с собой в мешках. Источник в правоохранительных органах сообщил, что нападение было "невероятно жестоким". Столкновение продолжалось около часа, стражи порядка отвечали слезоточивым газом и резиновыми снарядами из специальных гранатометов.