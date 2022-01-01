Вступают в силу отдельные статьи закона о едином регистре сведений о населении

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Основные статьи закона о создании единого федерального регистра, содержащего информацию о населении России, вступают в силу с 1 января.

Закон направлен на систематизацию сведений, содержащихся в государственных и муниципальных информационных ресурсах, включая базы данных внебюджетных фондов. В качестве оператора регистра выступает Федеральная налоговая служба, на которую также возлагаются функции по защите персональной информации, содержащейся в нем.

Единый информационный ресурс будет включать базовые (фамилия, имя, отчество, дата и место рождения и смерти, пол, реквизиты записи акта гражданского состояния о рождении и смерти, СНИЛС, ИНН) и дополнительные (семейное положение, родственные связи) сведения о физическом лице. Речь идет о гражданах РФ и иностранцах, проживающих и/или работающих в России.

Запрашивать информацию из регистра смогут государственные и муниципальные органы, внебюджетные фонды, избирательные комиссии, а также граждане (в части своих персональных данных) и их законные представители. Кроме того, регистр будет использоваться для совершения нотариальных действий.

Закон подписан президентом России в июне 2020 года.