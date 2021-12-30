Число перешедших в РПЦ александрийских клириков может превысить 200 человек

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Число священнослужителей Александрийской церкви, перешедших в юрисдикцию Московского патриархата, в ближайшее время может превысить 200 человек. Об этом заявил в четверг патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид (Горбачев).

"Мы образовали уже две епархии сейчас: Северо-Африканскую и Южно-Африканскую. Я думаю, что с учетом того, что - наш прогноз - [число перешедших в РПЦ] будет увеличиваться в ближайшее время до 200 с лишним клириков, <…> у нас планов очень много, и, с божьей помощью, они будут объемно развиваться, поддержка у нас есть. Нам пишут сотни и тысячи людей с пожеланиями скорейшей встречи на Африканском континенте", - сказал митрополит Леонид в эфире радиостанции "Вести FM".

В свою очередь в ближайшем окружении экзарха ТАСС уточнили, что речь идет о 200 клириках Александрийского патриархата, которые могут перейти в юрисдикцию РПЦ, - с учетом уже принятых в Русскую церковь 102 александрийских священнослужителей из Африки после соответствующих прошений.