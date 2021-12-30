Путин отменил требование к Росгвардии и ВС РФ о наличии лицензии на испытание оружия

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который отменяет требование к Вооруженным силам РФ и Росгвардии иметь лицензию для производства, торговли и испытания оружия и боеприпасов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон был одобрен Советом Федерации 24 декабря, до этого, 17 декабря, его приняла в третьем чтении Госдума.

"Возложенные на воинские части и организации задачи по обеспечению обороны страны и безопасности государства предполагают непосредственное обращение с вооружением, военной техникой и боеприпасами, гражданским, служебным оружием и пиротехническими изделиями и выполнение ими деятельности по разработке, производству, хранению, установке, монтажу, техническому обслуживанию, ремонту, утилизации, реализации вооружения, военной техники и боеприпасов, гражданского и служебного оружия, основных частей огнестрельного оружия и торговле ими, пиротехнических изделий IV и V классов и их применению", - говорилось в пояснительной записке. "Вместе с тем существующее правовое регулирование, предусматривающее необходимость получения воинскими частями и организациями Вооруженных сил РФ и войск Росгвардии лицензий на указанные виды деятельности, является избыточным", - пояснялось в документе.

Ранее для осуществления испытания вооружения, военной техники и боеприпасов воинским частям и организациям требовались лицензии, без получения которых выполнение возложенных функций было невозможно.

При этом одобренный закон не допускает сервисное обслуживание вооружения и военной техники без лицензии с 1 марта 2022 года. "Требование о наличии лицензии на сервисное обслуживание вооружения и военной техники не применяется к правоотношениям, возникшим до 1 марта 2022 года, в связи с заключением государственных контрактов, предусматривающих сервисное обслуживание вооружения и военной техники", - уточняется в документе.

Положение об отмене требования к ВС РФ и Росгвардии на наличие лицензии вступает в силу с 1 марта 2022 года.