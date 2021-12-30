Кабмин внес в ГД законопроект об оптимизации доставки обязательного экземпляра документов

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается закрепить за Российской государственной библиотекой (РГБ) ряд функций в сфере обязательного экземпляра документов. Документ опубликован в четверг в думской электронной базе.

Обязательным экземпляром документов являются экземпляры различных видов тиражированных документов и экземпляры печатных изданий в электронной форме, подлежащие безвозмездной передаче производителями в соответствующие организации в порядке и количестве, установленных законом "Об обязательном экземпляре документов".

Инициатива подготовлена в целях законодательного закрепления за РГБ функций Информационного телеграфного агентства России (ИТАР-ТАСС), в частности, филиала "Российская книжная палата" (РКП), говорится в пояснительных материалах. Законопроектом предлагается внести изменения в части доставки обязательного экземпляра печатного издания и обязательного экземпляра печатного издания в электронной форме. Кроме того, инициативой предлагается изменить обязанности организаций, централизованно получающих и распределяющих обязательный экземпляр, а также постоянное хранение обязательного федерального экземпляра и информирования о нем.

"Реализация перечисленных изменений, переход к цифровым технологиям позволят оптимизировать функции РКП в части распределения обязательного федерального экземпляра, а также постоянного хранения национального библиотечно-информационного фонда, сформированного на базе обязательного экземпляра, функции постоянного хранения РГБ и РКП позволят объединить в одну функцию РГБ по получению обязательного экземпляра в электронном виде", - говорится в пояснительной записке.

Как отмечают в кабмине, в результате реализации предлагаемых изменений РКП станет структурным подразделением РГБ. "Оптимизация функций позволит ликвидировать систему "двух окон", при которой производители обязательных экземпляров печатных изданий в электронной форме направляли свои электронные файлы и в РКП, и в РГБ, и установить более рациональную систему "одного окна", - говорится в пояснительных материалах.