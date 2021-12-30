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Пандемия COVID-19

В Приднестровье поступила вторая партия закупленной ранее вакцины "Спутник V"

Новая партия препарата доставлена в Тирасполь

КИШИНЕВ, 30 декабря. /ТАСС/. Приднестровский регион Молдавии получил вакцину "Спутник V" из закупленной ранее партии, сообщает в четверг телеканал "Первый приднестровский".

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По его данным, новая партия препарата доставлена в Тирасполь. Ранее президент непризнанной республики Вадим Красносельский проинформировал, что это вторая половина из 100 тыс. полных комплектов для вакцинации, которые закупил для жителей Приднестровья местный холдинг частных компаний "Шериф".

Параллельно переговоры о закупке еще 100 тыс. комплектов для вакцинации "Спутником V" ведет Молдавия. Как отметили в Минздраве, этот препарат является одним из предпочтительных для населения республики.

На сегодняшний день вакцинацию прошли больше 29% жителей Молдавии. Стране с населением около 3,4 млн человек, включая непризнанное Приднестровье, необходимо примерно 4,8 млн доз вакцины, чтобы привить 70% населения. Из этого объема в республику уже поступило более 1,4 млн доз, в основном по линии международной платформы COVAX. В качестве гуманитарной помощи вакцину в Молдавию отправляли Россия, Румыния, Китай, Турция и другие страны.

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РоссияМолдавияПандемия COVID-19
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