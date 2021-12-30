В Аргентине впервые выявили более 50 тыс. случаев заражения коронавирусом за сутки

БУЭНОС-АЙРЕС, 30 декабря. /ТАСС/. Аргентинские медики выявили за сутки 50 506 случаев инфицирования коронавирусом, что стало самым высоким показателем с начала эпидемии в стране. Как сообщило в четверг министерство здравоохранения, всего в Аргентине было зарегистрировано 5 606 745 случаев заражения.

За минувшие 24 часа подтверждена смерть 35 человек, заболевших ковидом. Общее число летальных случаев достигло 117 146.

Прошлый рекордный уровень заболеваемости - 42 032 случая за сутки - был зафиксирован в среду. Ранее более 35 тыс. заражений в день в Аргентине выявляли только в мае и июне этого года - в разгар второй волны эпидемии.

К настоящему моменту в республике полностью вакцинировали 71,41% населения, как минимум одну прививку сделали 83,23%. К середине ноябре в стране были отменены практически все карантинные ограничения. Резкий рост заболеваемости стал наблюдаться после выявления первых случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса.