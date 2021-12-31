Два года с коронавирусом. Волны выше, штаммы заразнее, но надежда на конец пандемии есть

За это время в мире было выявлено свыше 285,5 млн инфицированных, более 5,4 млн из них умерли. Эпицентр пандемии неоднократно смещался из одной части света в другую. Сейчас, как и в конце 2020 года, в нем оказались США и страны Западной Европы, где темпы распространения инфекции достигли максимального уровня. Всего в мире насчитывается 42 государства с более чем 1 млн инфицированных, из них почти половина находится в Европе. При этом Китай, где была зарегистрирована самая первая вспышка, занимает только 109-е место.

На первом месте и по заболеваемости, и по смертности (около 53,7 млн заразившихся, свыше 821 тыс. умерших) находятся США. Россия по числу случаев заражения (10,5 млн) занимает пятую позицию, по количеству умерших (307 тыс.) она четвертая.

В целом заболеваемость и смертность на второй год пандемии существенно возросли по сравнению с первым, что связано в том числе с появлением двух новых более заразных штаммов - "дельта" и "омикрон". Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус даже выразил в этой связи опасения по поводу возможного "цунами новых случаев" заражения. Одновременно некоторые эксперты высказывают надежду на завершение пандемии в наступающем году.

Заболеваемость и смертность

За первый год пандемии коронавирусом в мире заразились около 83 млн человек, за второй - более 200 млн. Таким образом, заболеваемость коронавирусом выросла в 2,4 раза.

При этом по общему количеству инфицированных первое место занимает американский регион (102,29 млн человек). Заболеваемость в годовом выражении увеличилась там примерно в 1,8 раза.

На протяжении 2021 года максимумы неоднократно обновили практически все европейские страны. За этот период общее количество заразившихся в регионе выросло с 28 млн до 99 млн.

В Азии наиболее высокие темпы роста заболеваемости наблюдались в Индии, Иране, Пакистане, Турции, Израиле, Иордании, Малайзии, Индонезии и на Филиппинах. Серьезные вспышки произошли в Таиланде, Вьетнаме и Японии, из-за чего эти страны, полтора года успешно сдерживавшие распространение инфекции, в итоге оказались в группе государств с более чем миллионом заразившихся.

Среди африканских стран больше всего заразившихся в ЮАР (3,4 млн), там в декабре началась четвертая волна коронавируса.

Количество умерших в мире за 2021 год увеличилось почти втрое. Причем если в первый год пандемии наиболее высокие показатели смертности наблюдались в европейских странах и США, то на второй год они резко возросли в государствах Латинской Америки (Бразилии, Мексике, Перу, Аргентине, Колумбии), а также в Индии и Иране. Напротив, в странах Евросоюза показатели смертности сократились в несколько раз по сравнению с 2020 годом. Эксперты связывают этот факт с высоким уровнем вакцинации населения.

Вакцинация

В странах Евросоюза вакцинация населения от коронавируса началась на рубеже 2020 и 2021 годов. В США, Великобритании и Израиле это произошло примерно на месяц раньше. В остальных государствах прививочная кампания стартовала заметно позже - весной или даже летом нынешнего года.