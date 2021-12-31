Два года с коронавирусом. Волны выше, штаммы заразнее, но надежда на конец пандемии есть

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Ровно два года назад власти Китая уведомили Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестного заболевания.
За это время в мире было выявлено свыше 285,5 млн инфицированных, более 5,4 млн из них умерли. Эпицентр пандемии неоднократно смещался из одной части света в другую. Сейчас, как и в конце 2020 года, в нем оказались США и страны Западной Европы, где темпы распространения инфекции достигли максимального уровня. Всего в мире насчитывается 42 государства с более чем 1 млн инфицированных, из них почти половина находится в Европе. При этом Китай, где была зарегистрирована самая первая вспышка, занимает только 109-е место.
На первом месте и по заболеваемости, и по смертности (около 53,7 млн заразившихся, свыше 821 тыс. умерших) находятся США. Россия по числу случаев заражения (10,5 млн) занимает пятую позицию, по количеству умерших (307 тыс.) она четвертая.
В целом заболеваемость и смертность на второй год пандемии существенно возросли по сравнению с первым, что связано в том числе с появлением двух новых более заразных штаммов - "дельта" и "омикрон". Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус даже выразил в этой связи опасения по поводу возможного "цунами новых случаев" заражения. Одновременно некоторые эксперты высказывают надежду на завершение пандемии в наступающем году.
Заболеваемость и смертность
За первый год пандемии коронавирусом в мире заразились около 83 млн человек, за второй - более 200 млн. Таким образом, заболеваемость коронавирусом выросла в 2,4 раза.
При этом по общему количеству инфицированных первое место занимает американский регион (102,29 млн человек). Заболеваемость в годовом выражении увеличилась там примерно в 1,8 раза.
На протяжении 2021 года максимумы неоднократно обновили практически все европейские страны. За этот период общее количество заразившихся в регионе выросло с 28 млн до 99 млн.
В Азии наиболее высокие темпы роста заболеваемости наблюдались в Индии, Иране, Пакистане, Турции, Израиле, Иордании, Малайзии, Индонезии и на Филиппинах. Серьезные вспышки произошли в Таиланде, Вьетнаме и Японии, из-за чего эти страны, полтора года успешно сдерживавшие распространение инфекции, в итоге оказались в группе государств с более чем миллионом заразившихся.
Среди африканских стран больше всего заразившихся в ЮАР (3,4 млн), там в декабре началась четвертая волна коронавируса.
Количество умерших в мире за 2021 год увеличилось почти втрое. Причем если в первый год пандемии наиболее высокие показатели смертности наблюдались в европейских странах и США, то на второй год они резко возросли в государствах Латинской Америки (Бразилии, Мексике, Перу, Аргентине, Колумбии), а также в Индии и Иране. Напротив, в странах Евросоюза показатели смертности сократились в несколько раз по сравнению с 2020 годом. Эксперты связывают этот факт с высоким уровнем вакцинации населения.
Вакцинация
В странах Евросоюза вакцинация населения от коронавируса началась на рубеже 2020 и 2021 годов. В США, Великобритании и Израиле это произошло примерно на месяц раньше. В остальных государствах прививочная кампания стартовала заметно позже - весной или даже летом нынешнего года.
В настоящее время в мире используются как минимум 15 вакцин, в числе которых российские "Спутник V", "Спутник лайт", "Эпиваккорона" и "Ковивак", препараты американского концерна Pfizer и его германского партнера BioNTech, британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета, китайских компаний Sinovac и Sinopharm, индийская Covaxin, а также продукция американских разработчиков Moderna и Johnson & Johnson.
Общее количество сделанных в мире прививок от коронавируса, согласно подсчетам ТАСС, уже превысило 9 млрд. Более половины из них приходится на три страны - Китай, Индию и США.
В ОАЭ и на Мальдивах привиты практически все жители, которым разрешена вакцинация, а в Камбодже и на Кубе хотя бы один компонент ввели уже более 90% населения. В число стран, где привиты более 80% граждан, входят также Сингапур, Бруней, Португалия, Чили, Китай, Мальта, Южная Корея, Катар, Испания, Аргентина, Канада, Дания, Италия, Япония. В России, согласно данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, уровень коллективного иммунитета к ковиду составляет 61,8%.
Новые волны
С конца осени в ряде стран началась новая волна коронавируса, которая оказалась в несколько раз сильнее предыдущих.
В США, где полный курс вакцинации прошли 63% населения, за 24 часа выявили более 500 тыс. случаев заражения. Во Франции в день регистрируют уже свыше 200 тыс. инфицированных, в Великобритании - более 180 тыс., в Италии и Испании - почти 100 тыс. Во всех этих государствах от ковида вакцинированы свыше 70% населения.
Эксперты склонны объяснять это быстрым распространением омикрон-штамма коронавируса, который оказался намного заразнее "дельты". "Омикрон", обнаруженный недавно в ЮАР и уже успевший попасть во многие страны, стал доминирующим в США, Великобритании, Нидерландах и еще нескольких государствах. Но, к примеру, во Франции с ним связаны лишь 16% новых случаев заражения, а преобладает все тот же штамм "дельта".
В этих условиях власти вынуждены принимать экстренные меры. В частности, во Франции решили, что действие вакцины ослабевает быстрее, чем предполагалось на начальном этапе: считалось, что прививка будет действовать год, потом этот срок сократили до полугода и ввели ревакцинацию, а на днях сроки ревакцинации сократили сперва до четырех, а затем и до трех месяцев.
Наиболее распространенная на данный момент концепция заключается в том, что вакцинация не защищает на все 100% от заболевания, но гарантирует, что оно будет протекать в легкой форме и не приведет к летальному исходу. Показатели госпиталиации тяжелых больных и смертности от ковида в странах Европы этот подход в целом подтверждают.
Надежда на окончание пандемии
На фоне запредельно высоких показателей заболеваемости в США и странах Западной Европы, а также распространения омикрон-штамма эксперты опасаются делать прогнозы относительно дальнейшего развития пандемии коронавируса. Некоторые из них полагают, что "омикрон" более заразен, но менее смертоносен, поэтому его широкое распространение будет способствовать более быстрой выработке коллективного иммунитета. Большинство экспертов, впрочем, считают, что для подобных утверждений пока нет оснований, потому что "омикрон" пока недостаточно изучен.
На это обстоятельство указал и глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус. По его словам, вариант "омикрон" может быть менее серьезным по тяжести течения заболевания, однако нельзя недооценивать и то, что он является более заразным. А повышенная заразность увеличивает число случаев госпитализации и смерти. Глава ВОЗ даже высказал опасения насчет возможного "цунами случаев" заражения.
Однако многие возлагают надежду на окончание пандемии в будущем году. Среди них и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Но для этого, по его словам, сейчас "необходимо участие каждого" в борьбе с ней.