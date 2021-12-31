Последний в 2021 году поезд отправится из Москвы в Санкт-Петербург

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Последний в 2021 году поезд отправится в пятницу из Москвы в Санкт-Петербург в 23:55. Это будет первый фирменный поезд в истории стальных магистралей страны "Красная стрела".

В полночь состав будет находиться еще в пределах столицы. Поздравления пассажиры получат от проводников, а также от начальника поезда по громкой связи в вагонах.

Всего по данным Федеральной пассажирской компании ("дочка" РЖД) в праздничную ночь в пути будут находиться 450 поездов дальнего следования, в которых новый год встретят порядка 55 тыс. пассажиров. Причем именно 31 декабря в путь отправятся почти 190 тыс. человек, в том числе в составе туристических поездов "В Карелию", "Величие Севера" и "Новогодняя ночь". "Маленькие пассажиры традиционно получат в подарок сладкие сувениры, на мультимедийном поездном портале "Попутчик" можно будет посмотреть новогодние фильмы, аудиокниги, электронные книги и другой тематический контент, а в вагонах-ресторанах и вагонах-бистро - попробовать блюда из новогоднего меню: закуски, салаты, горячие блюда, а также десерты", - пояснили в компании. Там рассказали, что праздничные угощения создадут шеф-повара с учетом предпочтений пассажиров.

"Сюрпризы для пассажиров подготовили и пригородные перевозчики", - сказали в компании РЖД. Пассажиров ждут различные конкурсы и новогодние акции с участием Деда Мороза и Снегурочки, а также сладкие подарки и сувениры. "Все это будет ждать пассажиров, отправляющихся пригородными поездами из Казани, Ижевска, Воронежа, Омска, Красноярска, Читы, Южно-Сахалинска и других российских городов", - заверили в РЖД. Кстати, если говорить о пригородном сообщении в московском регионе, то последняя электричка 2021 года отправится в 23:57 с Савеловского вокзала столицы и проследует до станции "Лобня".

Праздник в самолете

Что же касается воздушного сообщения, то завершит расписание авиарейсов из Москвы на 2021 год самолет, вылетающий в 23:55 мск из аэропорта Шереметьево в Красноярск. Официальный представитель воздушной гавани Анна Захаренкова рассказала ТАСС, что наступление нового года застанет борт еще в столичной воздушной зоне, где самолет будет набирать положенную высоту полета. "После того, как пилоты возьмут заданный эшелон и в салоне погаснет табло "Пристегните ремни", экипаж поздравит пассажиров с Новым годом", - сказала Захаренкова. Она напомнил, что в авиации уже много лет существует правило, согласно которому наступление Нового года во время полета считается по фактическому времени. "В кабине четко фиксируется перемена часовых поясов, и после того, как самолет войдет в зону, где часы показывают полночь, стюардессы от имени экипажа поздравят своих пассажиров с праздником", - сказала представитель аэропорта.

Ряд авиакомпаний приготовили своим гостям новогодние сюрпризы и сувениры. Путешественники, которые будут лететь в праздничный вечер в западном направлении, смогут отметить наступление Нового года несколько раз.

Говоря об аэропорте, Захаренкова напомнила, что праздничное оформление Шереметьево создает новогоднюю атмосферу пассажирам и гостям. Это и высокие новогодние ели, и праздничные фотозоны, где все желающие могут запечатлеть себя и своих близких в центре стилизованного гигантского "новогоднего подарка", и, конечно же, создающие особое настроение мировые хиты и золотые отечественные шлягеры, звучащие в терминалах воздушной гавани.

По словам Захаренковой, в последний день уходящего года Шереметьево планирует обслужить 105 тыс. пассажиров, а самолеты должны совершить здесь 698 взлетно-посадочных операций. "Такой объем сделает наш аэропорт самым востребованным среди путешественников 31 декабря в мегаполисе", - заключила представитель воздушной гавани.