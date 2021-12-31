В Великобритании выявили максимальные 189,2 тыс. случаев заражения коронавирусом за сутки

ЛОНДОН, 31 декабря. /ТАСС/. Количество выявленных за сутки новых случаев инфицирования коронавирусом в Великобритании составило 189,2 тыс., что стало максимальным показателем с начала пандемии. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в четверг на сайте правительственной информации.

Предыдущий антирекорд - чуть более 183 тыс. - был установлен в среду. На протяжении последних девяти дней в королевстве регистрируют более 100 тыс. заражений в сутки. За последнюю неделю число случаев инфицирования выросло на 45% по сравнению с предыдущим семидневным периодом. Общее число случаев заражения с начала пандемии в королевстве достигло 12,7 млн.

За последние 24 часа в Великобритании из-за осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 332 человека - наивысший показатель с 2 марта. Днем ранее было отмечено 57 летальных исходов. В общей сложности в Великобритании умерли 148,4 тыс. человек в течение 28 дней после того, как их тесты на коронавирус показали положительные результаты. При этом в свидетельстве о смерти (альтернативный вариант ведения статистики) заболевание упоминается у 172,6 тыс. жителей, что является одним из самых больших показателей в Европе.

Рост заболеваемости COVID-19 наблюдается на фоне быстрого распространения в Великобритании омикрон-штамма коронавируса, который, согласно предварительным оценкам властей, передается быстрее ранее известных вариантов. Всего в стране на данный момент обнаружено 229,6 тыс. случаев заражения омикрон-штаммом, который уже стал доминирующим в королевстве. Также известно о 54 летальных исходах после заражения "омикроном".

Несмотря на рост числа случаев заражения коронавирусом в Соединенном Королевстве, правительство, по информации британских СМИ, пока не планирует вводить новые ограничительные меры. Ранее Агентство по безопасности в сфере здравоохранения Великобритании сообщило, что лица, инфицированные омикрон-штаммом, на 50-70% реже попадают в больницы, чем те, кто заразился вариантом "дельта". Власти делают упор на ревакцинацию населения. Бустерную прививку уже сделали 58,3% британцев старше 12 лет (33,5 млн человек). 82,4% (47,3 млн) жителей королевства старше 12 лет получили обе дозы препарата, а 90% (51,7 млн) - одну дозу.