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NHK: более 40 авиарейсов отменили в Японии из-за сильных снегопадов

Изменения в расписании затрагивают маршруты между Токио, Ниигатой и Тоямой, отмечает телеканал

ТОКИО, 31 декабря. /ТАСС/. Авиакомпании отменили около 40 внутренних рейсов в Японии из-за сильных снегопадов, которые идут в ряде префектур на побережье Японского моря. Об этом сообщил в пятницу телеканал NHK.

Изменения в расписании в основном затрагивают маршруты между Токио, Ниигатой и Тоямой.

По прогнозам синоптиков, в течение ближайших суток в Ниигате выпадет до 80 см снега. В Нагано высота снежного покрова составит 60 см. Снегопад сопровождается сильным порывистым ветром до 25 м/с. В связи с этим власти предупреждают о риске образования ледяной корки и снежных заносов на дорогах.

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Япония
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