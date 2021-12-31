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Коечный фонд для пациентов с коронавирусом в Еврейской автономии сократился на 15%

В настоящее время занято 116 коек из 292

ТАСС, 31 декабря. Коечный фонд для пациентов с коронавирусом в Еврейской автономной области сократился на 15% - с 352 до 292 мест. Об этом в пятницу сообщается в Telegram-канале регионального оперштаба.

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"Коечный фонд для больных с COVID-19 составляет 292 койки, из которых в настоящее время занято 116 (39,7%)", - говорится в сообщении. Днем ранее из 352 мест пациентами было занято 114 коек (32,3%).

С начала пандемии в регионе зарегистрировано 11 535 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 10 372 человека, умерли 620 пациентов.

По данным на 29 декабря, план вакцинации исполнен на 92% с учетом переболевших и имеющих иммунитет граждан. Приступили к вакцинации 62 227 человек, закончили ее 56 452 человек.

Теги
РоссияЕврейская автономная областьПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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