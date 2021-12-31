Волковский театр из Ярославля в мае 2022 года приедет с гастролями в Абхазию

ЯРОСЛАВЛЬ, 31 декабря. /ТАСС/. Российский государственный академический театр драмы им. Федора Волкова в мае 2022 года представит четыре спектакля в Абхазии. Об этом ТАСС сообщил директор Волковского театра Айрат Тухватуллин.

"В мае следующего года мы планируем гастроли в Абхазию, которые ранее откладывались из-за пандемии. Повезем четыре спектакля - "Бабаня", "Предстоящее событие", "Серена и Виктория" и "Земля Эльзы", - сказал Тухватуллин.

Спектакли будут показаны в Государственном русском театре драмы им Ф. Искандера в Сухуме. По словам Тухватуллина, всего запланировано пять показов.

Театр имени Волкова - первый русский профессиональный театр, основанный в 1750 году в Ярославле. Он назван в честь основателя - купеческого сына Федора Волкова - режиссера, актера, художника, предпринимателя. Театр является постоянным участником международных фестивалей и конкурсов, обладателем множества престижных наград, в том числе четырех национальных театральных премий "Золотая маска", премии Станиславского "За вклад в развитие сценического искусства и театрального дела в России". Волковский театр имеет статус особо ценного объекта культурного наследия народов РФ.