Мечту юного жителя ЕАО оказаться в роли машиниста электровоза исполнил губернатор

ТАСС, 31 декабря. Губернатор Еврейской автономной области (ЕАО) Ростислав Гольдштейн исполнил мечту 12-летнего жителя Биробиджана. Мальчик хотел почувствовать себя машинистом электровоза и написал свое желание во время акции "Елка желаний", сообщает в пятницу пресс-служба регионального правительства.

"Даниле Моторкину 12 лет. Он живет в Биробиджане и мечтает стать машинистом или помощником машиниста электровоза. Попробовать себя в этой роли и было мечтой мальчика, которую он сформулировал на сайте акции "Елка желаний". По просьбе губернатора непосредственно в депо Данилу и его маму встретил глава Облученского района Евгений Рекеда. Судя по эмоциям, представить себя в роли машиниста у мальчика получилось", - говорится в сообщении.

Гольдштейн исполнил мечту еще одного ребенка - восьмилетнего Димы Савохина из села Птичник. Он хотел игрушечную железную дорогу. Подарок от губернатора мальчику передала заместитель председателя областного правительства Мария Костюк.

В ЕАО акция "Елка желаний" проходит для детей с ограниченными возможностями здоровья. Депутаты, члены правительства области, главы района и другие участники сняли с елки шары с записками - желаниями детей и теперь исполняют их.

Ежегодная "Елка желаний" является традиционной акцией в числе мероприятий "Новый год в каждый дом". Ее организатором выступает благотворительный проект "Мечтай со мной" президентской платформы "Россия - страна возможностей". С 2018 года новогодние деревья с заветными желаниями участников устанавливают в учреждениях органов власти, волонтерских центрах, на крупных мероприятиях и в партнерских организациях. "Елочные" мечты исполняют первые лица государства, федеральные министры, главы регионов, руководители госкорпораций, спортсмены, телеведущие, артисты и просто неравнодушные россияне.