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Паромную переправу между Сахалином и материком закрыли из-за непогоды

В течение 31 декабря ожидаются сильный снег, метель и ветер с порывами до 32 м/ с

ХАБАРОВСК, 31 декабря. /ТАСС/. Работа паромной переправы Ванино (Хабаровский край) - Холмск (Сахалин), соединяющей остров с материком, прекращена из-за непогоды. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

"<...> В связи с ухудшением погодных условий в Татарском проливе введено ограничение работы паромной переправы Ванино - Холмск. Паромы № 8, 9, 10 находятся в порту Ванино. Возобновление работы паромной переправы ожидается после улучшения метеоусловий", - говорится в сообщении.

Спасатели накануне распространили экстренное предупреждение в северной части Сахалина и на территории северной группы Курильских островов (Сахалинская область) в связи с непогодой. В течение дня ожидается сильный снег, метель с видимостью до 500 м, ветер с порывами до 32 м/ с.

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