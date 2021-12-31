Паромную переправу между Сахалином и материком закрыли из-за непогоды

ХАБАРОВСК, 31 декабря. /ТАСС/. Работа паромной переправы Ванино (Хабаровский край) - Холмск (Сахалин), соединяющей остров с материком, прекращена из-за непогоды. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

"<...> В связи с ухудшением погодных условий в Татарском проливе введено ограничение работы паромной переправы Ванино - Холмск. Паромы № 8, 9, 10 находятся в порту Ванино. Возобновление работы паромной переправы ожидается после улучшения метеоусловий", - говорится в сообщении.

Спасатели накануне распространили экстренное предупреждение в северной части Сахалина и на территории северной группы Курильских островов (Сахалинская область) в связи с непогодой. В течение дня ожидается сильный снег, метель с видимостью до 500 м, ветер с порывами до 32 м/ с.