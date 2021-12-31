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Новый год и Рождество

Синоптики рассказали, что новогодняя ночь на курортах Кубани будет теплой и бесснежной

Ожидается, что температура воздуха будет около 3 градусов выше нуля

КРАСНОДАР, 31 декабря. /ТАСС/. Погода в новогоднюю ночь в Краснодарском крае, по прогнозам, будет бесснежной и теплой - температура воздуха будет около 3 градусов выше нуля. В то же время в горах ожидается минусовая температура, а также возможны осадки в виде мокрого снега, сообщил ТАСС заместитель руководителя центра мониторинга и прогнозирования ГКУ Краснодарского края "Территориальный центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" Александр Колесник.

"В целом по краю новогодняя ночь будет сродни классическим новогодним ночам <...> отсутствием снега. Будет относительно теплая погода, порядка 5-8 градусов тепла днем и около 2-3 градусов выше нуля ночью. Исключение составят северные районы и горные части, где температурный фон будет немного ниже нуля. Возможны осадки, по большей части в виде дождя, в горной части - мокрый снег, снег", - сказал Колесник.

Он также уточнил, что после нового года в регионе начнется "период неуверенной зимы", территория края продолжит находиться в температурных качелях, но при этом, тенденция к понижению температуры будет действовать.

"При этом 2-3 января температура понизится по всей территории края, уже в большей части края будет отмечаться снег. До конца праздника днем столбики термометра будут не выше 1-3 градусов выше нуля, локально - до [плюс] 6 градусов. Ночью температурный фон будет ближе к 0, на юге до +2, на севере до -2", - добавил заместитель руководителя центра. Он отметил, что в горной части осадки будут увеличивать накопления снежного покрова, поэтому курортный сезон будет по этому сектору на "уверенных отметках".

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РоссияНовый год и РождествоКраснодарский край
Новый год и Рождество
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