Муратов рассказал, что Юрий Рост помог ему составить нобелевскую речь

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Лауреат Нобелевской премии мира главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов сообщил, что нобелевскую речь для церемонии в Осло ему помогли составить и отредактировать несколько человек, в их числе журналист и писатель Юрий Рост, а также политолог, филолог Кирилл Рогов.

"Писал сам, а Юрий Рост правил девять вариантов. Юрий Михайлович сказал, что какие-то темы и примеры, очень близкие нам, вряд ли будут понятны иностранцам <…>, - сказал журналист в интервью ТАСС. - Еще я обратился за помощью к нескольким людям. Писал сам, но какие-то мысли мне прислали очень умные люди, знакомством с которыми горжусь. Это большой русский мыслитель Кирилл Рогов. Потрясающий переводчик и экономист Аркадий Островский. Замечательный, на мой взгляд, писатель, сочиняющий на английском и русском, Александр Генис".

Первоначально Муратов хотел зачитать в Осло речь нобелевского лауреата академика Андрея Сахарова (1921-1989), а также спросить: что имеем сейчас? "Мне казалось, посыл правильный, но Рост сказал, что все равно получается ненужный выкрутас. А Юрий Михайлович - один из близких Сахарову людей, его друг и летописец. Он предложил: непременно что-то такое сделай, перекинь мостик к той речи, но не в лоб. Ты должен не чужое прочесть, а свое сказать", - поделился собеседник.

Муратов также отметил, что уже передал денежную часть Нобелевской премии в благотворительные фонды. По 5 млн - в "Круг добра", "Дому с маяком", фонду "Вера" и в "Подари жизнь". Десять с небольшим миллионов переданы в фонд медицинской помощи работникам СМИ. "Плюс абсолютно потрясающему пацану Дане Фокину. Сыну российского офицера. В этом году он поступил в Бауманку на программирование. Стараюсь ему помогать и от себя лично. Даня - большой умница, много лет борется с лейкозом. Ему, правда, деньги пока не отправили, решаем технические нюансы", - сказал Муратов. Кроме того, в распоряжении редакции "Новой газеты" остались около 5 млн рублей - "маленькая заначка на черный день".

Муратов заявил, что больше не собирается обсуждать тему получения Нобелевской премии. По его словам, уже все сказано. "Сделаю официальное заявление. Это мое последнее интервью на тему Нобелевской премии и всего, что с нею связано <…>. Речь не про календарный 2021-й. Закрываю тему как таковую, вообще перестаю об этом говорить. Все, что мог и хотел, уже рассказал, а повторяться не вижу смысла", - отметил он.