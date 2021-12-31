Муратов рассказал о неприемлемых темах для "Новой газеты"

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Лауреат Нобелевской премии мира главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов сообщил, что для него существует черта, за которую он не переходит в журналистских расследованиях, - это "чужая постель" и дети.

"Куда я не хочу заходить? Прошу коллег никогда не лезть в чужую постель. И к детям. Считаю, дальше начинается не расследование, не общественно значимая история, а личная месть и вендетта. Ты мстишь, и тебе мстят. Абсолютно кровавое средневековье. Дает ли оно пользу? Кто-то считает, что да. Например, как объясняют в Европейском суде по правам человека, в отношении жен правящих политиков нормы повышены, пороги приемлемости увеличены", - отметил Муратов в интервью ТАСС.

По его словам, в работе он продолжает говорить о неприемлемых рисках. "У любой страны, а редакция - тоже страна, есть понимание, какой ущерб допустим во время боевых действий. Мы эту черту ощущаем по своим внутренним трагедиям. Что я понял? Мы не откажемся от расследований по Чечне, деятельности ЧВК или трагедии с малайзийским Boeing на востоке Украины. Это не может быть предметом обсуждения и компромисса", - сказал он.

Среди главных тем на 2022 год Муратов выделил "спасение российских лесов от пожаров и вырубки, а детей - от смертельных болезней".