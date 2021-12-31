Муратов сообщил, что не владеет недвижимостью и счетами за границей

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Лауреат Нобелевской премии мира главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов сообщил, что не владеет недвижимостью за границей и не собирается уезжать из России.

"Я не обладаю недвижимостью за границей, не имею там банковских счетов. Вообще никаких. И гражданство у меня только российское. Видов на жительство где-либо тоже нет. Даже в газете я не наделен правом финансовой подписи - по моей же просьбе", - отметил он в интервью ТАСС.

По словам Муратова, он также ни разу "не брал бюджетных денег". "Не получал здесь, в стране, ни единого гранта. Сейчас предъявляют какие-то упреки из-за семьи, но я ведь не госслужащий. Не уверен, что вправе открывать имена людей, решивших помочь в некоторых жизненных проблемах моим родным. Зачем разглашать это?", - добавил он.

Муратов сказал, что не собирается уезжать из России. "И хотя об этом не спросили, скажу: я никогда не уеду из России. Никуда. И гражданство не сменю. От нашей с вами родины уехать можно только в отпуск. Чтобы отдохнуть. А потом опять сюда. И все по новой", - отметил он.