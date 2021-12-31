В Москве 14 февраля можно будет пожениться на катках на ВДНХ

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Торжественные церемонии бракосочетания на катках на ВДНХ и в музее-заповеднике "Коломенское" пройдут в Москве в День всех влюбленных. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе столичного управления ЗАГС.

"В 2021 году в День всех влюбленных мы провели торжественную церемонию на главном катке столицы на ВДНХ и получили много положительных откликов от молодоженов. В следующем году мы решили дать возможность большему числу пар провести свою зимнюю свадьбу, а также увеличили количество локаций. Пожениться на катках Москвы в День всех влюбленных смогут пять пар. Также для удобства пар прием заявлений будет осуществляться в новогодние праздники во Дворцах бракосочетания №1, №4, №5 и Шипиловском отделе ЗАГС по их графику работы", - сообщила исполняющая обязанности начальника управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева, чьи слова приводит пресс-служба.

До 31 декабря и после 11 января включительно личный прием заявлений о заключении брака на катке на ВДНХ будет осуществляться во Дворце бракосочетания на ВДНХ. Для регистрации брака на катке в музее-заповеднике "Коломенское" в этот же период можно подать заявление во Дворце бракосочетания в Коломенском. В новогодние праздники личный прием заявлений для регистрации брака на катках будет осуществляться 5 и 7 января во Дворцах бракосочетания №4 и №5, а 6 и 8 января во Дворце бракосочетания №1 и Шипиловском отделе ЗАГС.

Ранее столичные ЗАГСы открыли прием заявлений на регистрацию брака на выездных локациях на 2022 год. Для подачи заявлений доступно около 15 популярных площадок и более 8 тыс. свободных мест. С января по ноябрь 2021 года на необычных площадках поженились почти в два раза больше пар, чем за аналогичный период 2020 года.

Подать заявление о заключении брака можно онлайн на портале mos.ru или едином портале госуслуг, а также лично в отделе ЗАГС. Госпошлина остается прежней - 350 рублей, при подаче заявления онлайн госпошлина оплачивается с 30% скидкой, и составит 245 рублей.