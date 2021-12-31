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Построенный по нацпроекту детский сад сдали во Владивостоке

Он рассчитан на 240 мест

ТАСС, 31 декабря. Власти во Владивостоке сдали построенный по национальному проекту детский сад на 240 мест. Об этом сообщается на сайте правительства Приморского края.

"Акт ввода в эксплуатацию подписан в канун Нового года. Строительство уже полностью завершено. Расставлена мебель, закуплена вся необходимая техника, в том числе для столовой и прачечной. После праздников начнется работа по получению лицензии на образовательную деятельность", - приводятся в сообщении слова министра образования Приморского края Натальи Бондаренко.

Дошкольное учреждение находится на улице Архангельская, в районе бухты Патрокл. Новый детский сад станет структурным подразделением уже работающего в микрорайоне дошкольного учреждения.

Накануне в Шкотовском районе также завершили строительство нового детского сада "Березка". Дошкольное учреждение рассчитано на 150 мест и располагается в поселке Новонежино. Оба объекта возвели в рамках национальных проектов "Образование" и "Демография".

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РоссияПриморский край
Пандемия COVID-19
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