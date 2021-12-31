В Гонконге подозревают первые за три месяца локальные случаи передачи коронавируса

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 31 декабря. /ТАСС/. Гонконг впервые за последние почти три месяца рискует столкнуться с угрозой новой вспышки заболевания, вызываемого коронавирусом. Как сообщила в пятницу радиостанция RTHK со ссылкой на медиков, в городе предварительно зафиксировано два локальных случая заражения - впервые за 84 дня.

Ожидается, что они будут официально подтверждены позднее в течения дня в ходе пресс-конференции, которую созывает руководство органов здравоохранения.

Эксперты предполагают, что речь может идти об омикрон-штамме, источником заражения которым стал член экипажа авиакомпании. Он нарушил домашний режим карантина и посетил ресторан в оживленном торговом центре. Вслед за этим предварительные тесты показали инфицирование коронавирусом его 76-летнего отца, а также еще одного посетителя ресторана - строительного рабочего, чей столик находился в девяти метрах.

"Судя по всему, мы имеем дело с локальным заражением в ресторане Moon Palace и должны понять, есть ли другие заразившиеся посетители", - отметил в эфире радиостанции медицинский эксперт Дэвид Хуэй, консультирующий правительство. Он призвал местных жителей избегать скопления людей и новогодних гуляний.

С 8 октября в Гонконге регистрировались только завозные случаи заражения коронавирусом, которые эффективно пресекались в аэропорту и карантинных отелях. Как отмечают наблюдатели, в случае подтверждения локальной вспышки могут быть нарушены планы открытия границы с материковым Китаем для поездок граждан без пребывания в карантине.