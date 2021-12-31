Собянин: спорткомплекс "Авангард" на востоке Москвы реконструируют

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Реконструкцию спорткомплекса "Авангард" на шоссе Энтузиастов в столичном районе Перово планируют провести в течение двух лет. Об этом сообщил в пятницу в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

"По просьбе местных жителей правительство Москвы оформило право собственности на территорию спорткомплекса "Авангард" и планирует провести его реконструкцию. Многие объекты стадиона разрушены до основания и восстановлению не подлежат. Однако основные архитектурные доминанты в неоклассическом стиле сохранились и будут бережно реставрированы", - написал Собянин.

Он уточнил, что после реконструкции спорткомплекс "Авангард" будет включать: стадион с трибунами и легкоатлетическим ядром; многофункциональный спортивный узел с воркаутом, тропой препятствий; спортивные площадки для игры волейбол, баскетбол и бадминтон; две детские игровые площадки; фитнес-зону для разных возрастов; комплекс многофункциональных спортивных павильонов с амфитеатром - для занятий художественной гимнастикой, теннисом, гандболом, волейболом, баскетболом, фехтованием, единоборствами, йогой, танцами и др.; скейт-парк и памп-трек; фонтан; кафе и павильон проката для пользования инфраструктурой Измайловского лесопарка.

"Чтобы не нарушать экологию Измайловского лесопарка, крытые сооружения спорткомплекса будут возведены из легких некапитальных конструкций. Тем не менее, объем работ достаточно большой. Но мы постараемся выполнить их в течение двух лет", - уточнил Собянин.

Он добавил, что жители могут мнение о проекте реконструкции стадиона "Авангард" можно на платформе "Активный гражданин". "Спорткомплекс "Авангард" в Перове на шоссе Энтузиастов был построен в 1954 году и с тех пор ни разу не ремонтировался. Нормально заниматься спортом сегодня здесь невозможно. Предыдущие собственники планировали окончательно закрыть стадион и застроить его территорию коммерчески привлекательными объектами. Мы не позволили им это сделать", - заключил мэр.