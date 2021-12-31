Правительство выделит регионам субсидии для создания школ креативных индустрий

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил изменения, внесенные в государственную программу "Развитие культуры", которые необходимы для получения субсидий из федерального бюджета на создание школ креативных индустрий в регионах. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба правительства РФ.

"В школах креативных индустрий смогут получать дополнительное образование и развивать творческие навыки ученики 5-11-х классов общеобразовательных учреждений. В каждую такую школу ежегодно будут принимать не менее 60 человек", - говорится в документе. Как сообщается, среди направлений обучения сроком в два года заявлены звукорежиссура, фото- и видеопроизводство, создание электронной музыки, анимация и 3D-графика, дизайн, интерактивные цифровые технологии VR и AR.

Минкультуры по итогам конкурсного отбора определит, в каких регионах появятся школы креативных индустрий, отмечается в сообщении. Объем софинансирования из федерального бюджета на реализацию проекта в 2022 году составит 1,6 млрд рублей, в 2023 году - 1,6 млрд рублей, в 2024 году - 1,75 млрд рублей.

В сентябре 2021 года Мишустин впервые утвердил федеральную Концепцию развития творческих (креативных) индустрий в России до 2030 года. Министерство культуры должно разработать проект плана по реализации документа и представить его в правительство до 1 марта 2022 года. К креативным индустриям относят такие виды деятельности, как дизайн, искусство, IT, музыка и саунд-дизайн, наука и технологии, телевидение, мода, образование, маркетинг, разработка игр и компьютерная графика, издательское дело и журналистика, новые медиа, кино, архитектура и урбанистика.