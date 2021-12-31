В Сочи прививку от коронавируса сделали 266 тыс. жителей

СОЧИ, 31 декабря. /ТАСС/. Число жителей Сочи, получивших прививку от коронавируса, превысило 266 тыс. - это почти 80% от необходимого для достижения коллективного иммунитета, сообщили журналистам в мэрии в пятницу.

"В настоящее время показатель привитого от COVID-19 населения составляет 77% от планируемого для формирования коллективного иммунитета. Прививку от коронавируса в Сочи сделали более 266 тыс. горожан. Из них около 60 тыс. - это граждане старше 60 лет. Свыше 16 тыс. сочинцев прошли процедуру ревакцинации", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что всего в городе подлежат вакцинации 344 тыс. человек. Ежедневно прививку делают около 1 тыс. граждан. Темпы вакцинации в Сочи одни из самых высоких в Краснодарском крае. По данным горадминистрации, на сегодняшний день в Сочи открыты 25 пунктов вакцинации, они продолжат работу в выходные и праздничные дни.

В мэрии уточнили, что это и другие меры, предпринятые перед началом зимнего курортного сезона, привели к значительному снижению числа заражений коронавирусом. Число госпитализаций снизилось вдвое, в результате сокращен коечный фонд в ковидных госпиталях - если во время пиков пандемии было развернуто свыше 1 тыс. коек, то сейчас - 750.

Отмечается, что во время новогодних праздников в аэропорту, на железнодорожных вокзалах и станциях проходит акция "С Новым годом, с QR-кодом!". "Волонтеры в костюмах Деда Мороза и Снегурочки информируют граждан о действующих на территории города ограничениях, раздают медицинские маски и желают здорового Нового года. Заселение в средства размещения, посещение ресторанов и кафе, а также торговых центров и учреждений культуры возможно только по системе QR-кодов. На курортах горного кластера каждые три часа производится санитарная обработка канатных дорог, волонтеры следят за соблюдением социальной дистанции и напоминают о необходимости соблюдения масочного режима в помещениях и общественном транспорте, в большинстве отелей есть возможность ПЦР-тестирования", - добавили в мэрии.