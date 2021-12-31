Более 200 пациентов встретят Новый год в инфекционной больнице Севастополя

СЕВАСТОПОЛЬ, 31 декабря. /ТАСС/. Более 200 пациентов, большинство - зараженные коронавирусом, встретят Новый год в инфекционной больнице Севастополя. Они смогут позвонить, написать бумажное или электронное послание родственникам. У многих в палатах есть интернет и возможность смотреть новогодние фильмы, однако от праздничных угощений и гирлянд придется воздержаться, сообщили ТАСС в учреждении.

"На сегодняшний день у нас 212 пациентов - а доходило до 450. В прошлом году пик пришелся, в том числе, и на Новый год, а в этом фиксировался осенью", - рассказала главный врач больницы Инга Матяж. Она уточнила, что сейчас из-за снижения числа заражений коронавирусом в больнице также принимают пациентов с кишечными инфекциями и ОРВИ, но и среди них нередко оказываются пациенты с COVID-19.

Главврач отметила, что в прошлом году, когда пик заражений приходился на зиму, работать по штатному расписанию не получалось - в последний день 2020 года врачи оставались в больнице допоздна, а в первые дни 2021-го многих из них вызывали на работу во внеурочное время. В этот раз ситуация иная благодаря улучшению эпидситуации, которое наблюдается после достижения в городе коллективного иммунитета.

"В новогоднюю ночь на дежурстве будут пять врачей, в каждом отделении медсестры и санитарки, а 31 декабря, 1 января, 2 января - в любой день в рабочее время в отделениях будут все врачи [положенные по обычному штатному расписанию, а не один дежурный]. Мы с начмедом (заместитель главного врача по медицинской части - прим. ТАСС) тоже выходим посменно: я 31-го и 1-го, подготовила сегодня вкусное поздравление для врачей, надела шапку снегурочки, прошла по отделениям - и за работу", - добавила Матяж.

Она также рассказала, что медики стараются создать новогоднее настроение для пациентов. "Елочки в отделениях поставили, но гирлянды нам запретили - больница 1952 года постройки, нам в новом году 70 лет. Во всей больнице есть интернет и телефонная связь, телевизоры - в новых модульных корпусах. Если бы не эти модули, мы бы на прошлый Новый год задохнулись от нехватки места - вечером 31 декабря ездили получать лицензию в Симферополь в Роспотребнадзор, и сразу же начали заселять пациентов", - отметила главврач.

Она добавила, что в новом году больница тоже ждет подарка. Благодаря увеличению штата почти вдвое за время пандемии в учреждении появились новые специалисты УЗИ, но пока они работают с переносным оборудованием, подаренным МЧС несколько лет назад. В 2022 году территориальное отделение фонда ОМС обещало закупить качественный УЗИ-аппарат.

Праздник без семьи

Среди тех, кто вынужден провести Новый год в инфекционных боксах, 52 ребенка с коронавирусом и 12 с другими диагнозами.

"Конечно, скучают, просят домой отпустить. Малыши лежат с родителями - один только, детдомовский, в одиночестве. Ребята постарше - и 8, и 10, и 14 лет - все без родителей. Но бывает, что поступают целыми семьями, на днях положили маму, папу и двоих детей. Старшего ребенка, у которого отрицательный результат ПЦР, 30 декабря бабушка домой забрала, а грудничок с родителями - тест положительный, остаются", - рассказала заведующая детским отделением Наталья Алейникова.

Медики стараются своими силами подарить детям небольшой праздник. Приглашают Деда Мороза и Снегурочку. В прошлом году ими были сын главврача и дочь заведующей отделением. В этом году, заверила Алейникова, тоже подготовили сюрприз.

"Детям подарки передают, конечно, но в формате "две конфеты - два апельсина": дети же медикаменты получают, аллергия может быть. Поэтому сладости дозированы, многое нельзя вовсе. Из вещей можно не все, например, нежелательны мягкие игрушки - они должны обрабатываться особым образом", - добавила собеседница.