Коэффициент распространения ковида в России остался на отметке 0,88

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в пятницу остался на минимальной с марта отметке 0,88, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

Показатель оказался ниже единицы во всех 10 регионах с наибольшим количеством заразившихся. В Москве он составил 0,96, в Свердловской области - 0,93, в Московской - 0,87, в Ростовской - 0,85, в Пермском крае - 0,84.

В Нижегородской области индикатор равен 0,83, в Красноярском крае - 0,82, в Санкт-Петербурге - 0,81, в Воронежской и Самарской областях - 0,8.

Ровно год назад коэффициент распространения инфекции в стране в целом был выше - 0,94. При этом ни в одном из десяти регионов, где на тот момент было выявлено больше всего случаев заражения, индикатор не превышал единицу.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями индикатор использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при оценке готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.