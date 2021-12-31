Глава МИД Венгрии надеется, что мировое решение о признании "Спутника V" скоро произойдет

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Венгрия надеется на скорое международное решение в отношении признания российской вакцины от коронавируса "Спутник V", которое пройдет на профессиональной основе без политического подхода. Об этом заявил в интервью RT министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

"Могу просто выразить надежду, что международное решение в отношении признания "Спутник V" будет принято в ближайшее время. Я очень надеюсь, что это решение будет принято на профессиональной основе без какого-либо политического подхода", - сказал Сийярто.

По его словам, то, что российская вакцина до сих пор не признана международными организациями, является чисто политическим вопросом. "Когда я говорю с западноевропейскими коллегами, они говорят мне, что они знают, что российское научное сообщество является выдающимся, медицинские решения России успешными, они все знают, что российские вакцины безопасны и эффективны, но это политический вопрос. Большинство из них говорят мне это тет-а-тет, не публично", - добавил он.

Сийярто сообщил, что в Венгрии используют шесть вакцин от коронавируса, включая "Спутник V", которым вакцинировано чуть менее 1 млн граждан. Он также отметил вклад российской вакцины в успешность кампании по вакцинации в стране.

Вакцина "Спутник V", зарегистрированная в России 11 августа 2020 года, стала первой в мире официально признанной вакциной от коронавируса. На данный момент препарат одобрен в 71 стране. ЕС к настоящему времени препарат не одобрил.

Венгрия в ноябре 2020 года стала первой страной ЕС, куда были доставлены образцы вакцины "Спутник V" для проведения исследований. В феврале 2021 года российский препарат был окончательно одобрен венгерскими инстанциями, после чего его начали применять для вакцинации населения.