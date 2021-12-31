Вучич рассказал, что на отлично закончил первый год обучения в школе детских тренеров

БЕЛГРАД, 31 декабря. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич рассказал, что на отлично закончил первый год обучения в спортивной школе детских тренеров по баскетболу.

"Я сейчас учусь на баскетбольного тренера. Сейчас закончил первый год. Все оценки наивысшие - все десятки, одна девятка", - сказал Вучич в пятницу в интервью в эфире канала "К1".

На вопрос журналистки, кто посмел поставить президенту оценку "9", а не "10", Вучич ответил, что не смог присутствовать на тренингах и тренировках из-за президентских обязанностей, поэтому не набрал нужного числа баллов. Вучич сравнил политику со спортом, отметив, что людям необходимы победы и понимание того, что за их интересы борются изо всех сил.

Ранее в одном из своих официальных выступлений сербский лидер упомянул, что после завершения политической карьеры хотел бы работать баскетбольным тренером. Президент в юности занимался футболом и баскетболом, его рост 199 см.

Вучич избран президентом Сербии в 2017 году, его первый президентский срок завершится в 2022 году.